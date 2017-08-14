طائرات سعودية لنقل الحجاج من ذوي "شهداء فلسطين"

خصص برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للحج والعمرة والزيارة رحلات جوية خاصة لنقل ضيوف البرنامج من ذوي "شهداء فلسطين"، من الأردن ومصر إلى المملكة لأداء مناسك الحج عبر طائرات سعودية تابعة للخطوط الجوية السعودية.

جاء ذلك عقب اجتماع زيد بن علي الدكان، نائب رئيس برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعبدالعزيز بن ناصر الصالح رئيس لجنة ضيوف البرنامج لـ"ذوي شهداء فلسطين"، ومطشر العنزي، السكرتير الأول في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، مع الجانب الفلسطيني الذي ضم وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس، ومسؤول جمعية ذوي الشهداء في الضفة الغربية خالد جبارين، والقنصل العام في سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وتناول الاجتماع الذي عقد في القاهرة الأمور المتعلقة باستضافة ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين، حيث شاهد الجميع في بداية الاجتماع تقريراً وثائقياً موجزاً عن البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وأعلى التجهيزات للضيوف التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السكن والنقل والإعاشة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في توفير سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة حتى عودتهم إلى ديارهم.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف الفلسطيني أن المكرمة الملكية دليل على اهتمام المملكة بأهل فلسطين والعناية بهم بشكل خاص، وقال إن اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية متجذر من تاريخها.