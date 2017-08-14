أب يقتل طفليه وزوجته طعناً داخل منزلهم في جدة!

أقدم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر على قتل زوجته واثنين من أبنائه طعنا داخل منزله في محافظة #جدة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز المتنزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا مفاده قيام #مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه، وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله.

وأضاف أنه جرى على الفور انتقال رجال الضبط الجنائي رفقة الأعوان وعضو #النيابة، إلى موقع #الحادث، حيث تم العثور على جثث المجني عليهم، وقد فارقوا الحياة.

وأشار إلى أنه تم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية، تمهيداً لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.