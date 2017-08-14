السعودية: نرفض أي دعوة لتسييس الحج

أكد #مجلس_الوزراء_السعودي، اليوم الاثنين، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة، أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً في هذا السياق على رفض #المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر.

وقال بيان المجلس: "الحجاج والعمار وفد الله تعالى، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم".

كما أطلع نائب خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة #الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة، وعلى نتائج لقاء نائب خادم الحرمين بوزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، مجدداً التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار #العراق وعزمه على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.