هذا ما كشفه تركي اليوسف عن وزير الإعلام بعد رحيل والده

وجه الفنان #تركي_اليوسف نجل المذيع الراحل #خالد_اليوسف شكره إلى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على مواساة أسرة الفقيد ونعي الوزارة لوالده الذي يعتبر أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية #السعودية التي انطلقت مطلع الستينات الميلادية.

وقال اليوسف في اتصال هاتفي بـ"العربية.نت": "معالي الوزير الدكتور عواد العواد، وهذا ما لا يعرفه البعض، كان يسأل عن والدي وحالته الصحية على مدار الساعة، ويجري الاتصالات معنا حتى في الرابعة فجراً، وزار والدي في المستشفى وكنا نشعر باهتمامه ونقدر له ذلك ، مضيفاً: "وبعد رحيل والدي كان معنا في أول وثالث أيام العزاء يخفف عنا مصابنا رغم مشاغله وعائلة الفقيد ممتنون لوقفته. "

ولفت في ثنايا حديثه إلى أن الوزير العواد قدم أنموذجاً رائعاً لما يجب أن يكون عليه المسؤول، ومن باب رد الفضل لأهله فإنه يستحق الثناء على تلك الوقفة التي تبين مدى الحس الإنساني النبيل الذي يتمتع به على حد وصفه.

يذكر أن المذيع الراحل خالد اليوسف من جيل الرواد في #الإذاعة_و_التلفزيون بالمملكة حيث عمل في الإعلام لفترة قاربت نصف قرن.

وبدأ الراحل مشواره كمذيع في غرة رمضان 1385/ 1965 وهو في سن مبكرة من حياته، واستطاع أن يترك بصمة في نفوس المشاهدين ويؤسس مدرسة يقتفي أثرها المنتمين للوسط الثقافي والإعلامي السعودي.