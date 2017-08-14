هوس التصوير

في الماضي كان التصویر ینحصر في المناسبات الرسمیة أو العائلیة أو لحفظ بعض اللحظات التي قد لا تتكرر أو اللحظات التاریخیة وغیرھا من الأحداث المختلفة والتي كان الناس یحرصون على توثیقھا ویقومون بتكلیف بعض المصورین المختصین للقیام بھذا الدور.

الیوم اختلف الوضع تماماً وأصبح التصویر لا ینحصر في تلك اللحظات الرسمیة أو الشخصیة أو تلك التي قد لا تتكرر بل ولم ینحصر في فئة محددة متخصصة من المصورین المحترفین بل أصبح كل فرد في المجتمع قادراً على أن یصور وفي یده أداة تحتوي على درجة عالیة من الدقة في التصویر لدرجة أننا أصبحنا نعیش في عالم كل فرد فیھ یعمل على تصویر نفسھ أو تصویر الآخرین.

التصویر الیوم أصبح ھو الشغل الشاغل لكثیر من أفراد المجتمع خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعیة فأصبح بعض الأفراد یصورون أنفسھم كل یوم في مختلف الأوضاع ویوثقون كل تحركاتھم وكل بالنسبة للبعض سكناتھم وكل ذلك من خلال تطبیقات الھاتف الجوال المختلفة ، حتى أصبح التصویر ھاجساً بل أصبح لبعضھم ھوس فھو یصور نفسھ ما إن یستیقظ ویصور نفسھ قبل أن ینام بل وقد یصور نفسھ أحیاناً وھو نائم ، فالبعض جعل من التصویر الھم الأول بالنسبة لھ فھو یصور نفسھ في المطعم وفي العمل وفي في المسجد بل وقد یعرض نفسھ للخطر بالتصویر وھو یقود سیارتھ وذلك لیوثق أمراً ما أو الطریق وأحیاناً نفسھ والآخرین للخطر.

انتشار التصویر بھذا الأسلوب لھ إیجابیات فھو قد یعرض بعض التجارب المفیدة ویكشف بعض السلبیات الخفیة لتصحیحھا كما إنھ أصبح وسیلة قویة لتقدیم الشكاوى فیكفي أن یظھر مقطع فیدیو مصور في وسائل التواصل الاجتماعیة عن قضیة ما لتشاھد كیف یمكن أن یتحرك المسؤول وعلى الفور لإنھاء المشكلة.

ھوس التصویر الموجود الیوم لدى البعض یحتاج أن یوضع في إطار واضح ومنضبط ویستثمر بطریقة إیجابیة بعیداً عن الإساءة للآخرین أو التدخل في خصوصیاتھم أو تھدیدھم، فالھوس الفردي للتصویر أمر یعود للفرد نفسھ ولكن بدون أن یستغل ھذا التصویر فیما قد یؤذي الآخرین أو یشھِّر بھم أو یبتزھم خصوصاً وأن الدولة قد عدت بعض قضایا التصویر للآخرین بدون إذنھم كجزء من الجرائم المعلوماتیة.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"