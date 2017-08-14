"الصقور السعودية" تشارك باكستان احتفالات الاستقلال

قدمت القوات الجوية الملكية #السعودية ممثلة بسرب "الصقور السعودية" عرضاً جوياً في متنزه "فاطمة جناح" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك ضمن فعاليات احتفالات #باكستان بالذكرى الـ70 للاستقلال.

ونفذ السرب، الذي يضم سبعة طيارين من القوات الجوية الملكية، العديد من اللوحات الاستعراضية الجماعية والفردية التي زينت سماء العاصمة الباكستانية، والتي لاقت إعجاب وترحيب الجمهور الباكستاني وكبار الحاضرين، وعلى رأسهم الرئيس ممنون حسين.

من جانبه، صرح السفير السعودي لدى إسلام آباد، نواف بن سعيد المالكي، أن مشاركة فريق الصقور السعودية في العرض الجوي الباكستاني جاء تلبية لدعوة من إسلام آباد، معتبراً أن هذه المشاركة تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، قائلاً: "إنها المرة الأولى التي تشارك فيها تشكيلات من دول أخرى باحتفالات يوم الاستقلال في باكستان، وقد حرص الجانب الباكستاني على أن تكون المملكة في مقدمة الدول الشقيقة التي تشارك في العرض الجوي".

وأشار السفير إلى أن المملكة شاركت أيضاً بوحدة من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية في فعاليات العرض العسكري الباكستاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لباكستان في آذار/مارس الماضي.

من جهته، أعرب قائد سرب الصقور السعودية، المقدم طيار موسى الفيفي، عن شعوره والفريق السعودي بالفخر والسعادة لمشاركة باكستان في احتفالات يوم الاستقلال.

وكان خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، قد أرسل برقية تهنئة للرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حيث أعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ممنون حسين، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار.

كما تضمن العرض الجوي، الذي حضره آلاف الجماهير، العديد من اللوحات الاستعراضية التي قدمها سلاح الجو الباكستاني بمشاركة فرق مظلية وطائرات عسكرية ومروحيات، ولعل أبرزها طائرات أف-16، وطائرات الرعد جي أف-17 الباكستانية المطورة بالتعاون مع الصين، إضافة إلى مشاركة من سرب "سولو ترك" التابع لقلوات الجوية التركية.