السعودية.. جلسات مجلس الوزراء الثلاثاء بدلاً من الاثنين

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي أنه قد تمت الموافقة على عقد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الاثنين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أنه "قد تم العرض على النظر الكريم أن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين، وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبين خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي رقم ( أ / 185 ) وتاريخ 14 / 8 / 1434هـ ، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، مما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس في يوم الاثنين من كل أسبوع، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك".