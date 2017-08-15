بالفيديو .. هذه مهمة المرأة السعودية في الحج

قد يعتقد البعض أن للرجل الدور الأكبر في خدمة ضيوف #الرحمن، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن للمرأة #السعودية فضل السبق كذلك، فهي رغم وقوفها كالجندي المجهول بعيدا عن الأضواء، لكنها ومنذ عقود كانت دائما حاضرة في خدمة #الحجاج، حيث تمارس أدوارا اجتماعية وإنسانية وتوعوية وخدمية في مقار سكن الحجاج والميدان ووسط المخيمات.

ابتسام #اسكندر، المطوفة في مؤسسة حجاج دول جنوب شرق آسيا، أوضحت أنها تعمل على خدمة الحجاج منذ طفولتها، مشيرة في حديثها لـ"العربية.نت" إلى أنها لا تواجه أي صعوبات في العمل، بل بالعكس تتمتع به، وأنها تنتظر أيام الحج بفارغ الصبر حتى تتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، كعادة تعودت عليها منذ عهد جدها ووالدها.

وأوضحت ابتسام أن خدمة #المطوفات للنساء من الحجاج أفضل بكثير من خدمة المطوف، لأن المطوفة أكثر تفهما لاحتياجات النساء، لاسيما المرضى منهن، حيث تقوم المطوفات بمراعاة المريضات والوقوف بجانبهن ومتابعة أحوالهن الصحية حتى خروجهن بالسلامة.

من جهتها، قالت المطوفة #هنادي_رمضان، إن من مهام اللجنة النسائية في مؤسسة الطوافة تنفيذ برامج اجتماعية وثقافية وتوعوية، ومن ذلك مشاركة الحجاج فرحة عيد الأضحى عبر القيام بزيارات ميدانية وتوزيع الهدايا والمعايدات عليهم، مشيرة في حديثها لـ"العربية.نت" إلى أنهن ينفذن أيضا برامج ميدانية تتمثل في ترتيب زيارات للمتاحف والأماكن التاريخية، بغرض تثقيف الحجاج بتاريخ المدن المقدسة.

كما قالت نجود جميل الليل، بنت مطوف، إنه على الرغم من العمل في ظروف مثل الحج، صعب عليها كامرأة أن المتعة تكمن فيما يقدمه الإنسان للآخرين من عطاء، مبينة في حديثها لـ"العربية.نت" أنه يكفي أن ترى ابتسامة الحاجة ورضاها عن الخدمة والدعاء لها، وهذا كنز لا يقدر بثمن. وقالت إن للمرأة الحاجة خصوصياتها، ولذلك نحن المطوفات الأقدر على خدمتها من أي شخص آخر.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية فإن عدد الحجاج من النساء يقدر سنويا بـ 40% من مجموع عدد الحجاج، ورغم أن غالبية النساء يفدن للحج مع محارمهن سواء الأزواج أو الأبناء أو الآباء إلا أن خصوصية المرأة واحتياجاتها الخاصة تتطلب وجود نساء يسهرن على خدمتهن، وهو ما تقوم به نساء بشكل طوعي.