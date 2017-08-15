جورجيا.. مقتل سعودية وإصابة زوجها في حادث

لقيت #مواطنة_سعودية مصرعها وأصيب زوجها في حادث مروري بدولة #جورجيا، وذلك أثناء خروجها مع زوجها للمتنزه، بعد أن تركا أطفالهما الخمسة في مقر إقامتهما بالفندق.

وكان مواطن من أهل #القصيم ويعمل في #الكويت، يقضي مع زوجته وأطفاله الخمسة زيارة سياحية لدولة جورجيا، وخرج قبل يومين في نزهة مع زوجته دون أطفالهما، فتعرضا لحادث مروري أسفر عن وفاة الزوجة وإصابة الزوج بإصابات بليغة نقل على إثرها للمستشفى.

وأبلغ ذوو الأسرة سفارة السعودية في #أذربيجان المجاورة لجورجيا، التي أوفدت بدورها مسؤول شؤون السعوديين إلى جورجيا، للاطمئنان على الأب المصاب وأولاده، واستكمال إجراءات نقل جثة الأم إلى السعودية.