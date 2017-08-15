كمين للقوات السعودية يقتل عشرات الحوثيين قبالة جازان

نفذت #القوات_السعودية المشتركة ليلة أمس، عملية عسكرية على معاقل تابعة للميليشيات #الحوثية وحرس المخلوع #صالح قبالة منطقة جازان.

وأفاد مراسل العربية، أن القوات السعودية نفذت تلك العملية، بعد رصدها عبر تقنياتها، محاولة فصيل من الميليشيات تنفيذ هجوم بري على مواقع عسكرية سعودية قبالة "قرية القرن" في منطقة #جازان ، بدعم من عناصر أخرى تساندهم في الخلف، مهمتهم إطلاق القذائف نحو المواقع العسكرية السعودية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات السعودية شكلت قوى راجلة لتنفيذ كمين عسكري يحاصر فصيل الميليشيات، وبمساندة من المدفعيات باستهداف منصات القذائف وعناصر الميليشيات بحسب الإحداثيات التي رصدتها الأجهزة التقنية.

وأكمل المصدر أنه نجحت الخطة العسكرية الموضوعة، واستطاعت القوات السعودية قتل العشرات من الحوثيين، مع تدمير خطوط الإمداد ومنصات القذائف التي كانت تساندهم من الخلف.