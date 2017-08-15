محمد بن سلمان يبحث مع مبعوث ترمب سبل مكافحة داعش

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، مساء الثلاثاء، مع #مبعوث_الرئيس_الأميركي_لمكافحة_داعش بيرت ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مجالات التنسيق القائمة بين المملكة العربية #السعودية والولايات المتحدة الأميركية ضمن #التحالف_الدولي_لمكافحة_داعش.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

فيما حضر من الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية مايكل راتني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

كما التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان أعضاء #مجلس_النواب_اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، الذين أعربوا عن شكرهم للمملكة على دعمها ومساندتها لإخوانهم في اليمن من خلال #التحالف_العربي .