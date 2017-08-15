نائب خادم الحرمين يلتقي أعضاء مجلس النواب اليمني

التقى #نائب_خادم_الحرمين الشريفين الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة مساء الثلاثاء، أعضاء #مجلس_النواب_اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى ما يجسده اللقاء من تجديد لأواصر الأخوة وبحث ومناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، منوهاً بتضحيات الشعب اليمني لنصرة الحق وعودة الأمن والاستقرار والاستقلالية لبلادهم عن التبعية لقوى أو دول معينة.

وأشاد آل الشيخ بجهود #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_والأعمال_الإنسانية ، على ما يقوم به بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جهود كبيرة لها الأثر الكبير في تخفيف المعاناة، ونتيجة لكل هذه الجهود تبوأت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول المانحة لليمن خلال الثلاثين سنة الماضية، كما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى المعاملة الخاصة للرعايا #اليمنيين المقيمين في المملكة.

كما ألقيت كلمة أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية، ألقاها نيابة عنهم محمد علي الشدادي رفع فيها الشكر للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على دعمها ومساندتها لإخوانهم في الجمهورية اليمنية من خلال #التحالف_العربي .

وأكد أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لها أعظم الأثر في نفوس اليمنيين بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها #اليمن جراء #الانقلاب .

ونقل الشدادي ثقة الجميع في أن التحالف بقيادة المملكة سائر في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الانقلابيين، معبراً عن الثقة بأن المملكة ستقود عملية إعادة الإعمار لما دمرته حرب ميليشيا الانقلاب، وقال: إن الوضع الطبيعي لليمن هو بين إخوانه في مجلس التعاون الخليجي، حتى نجنب اليمن اختطافه من المشروع الإيراني التدميري، وأن تأهيله للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة يتطلع الشعب اليمني لاستكمالها.

وأدان الشدادي بشدة تدخل بعض الدول في شؤون اليمن ومواصلة بعض المنظمات والشخصيات الدولية مع الانقلابيين وطالبهم بالتوقف عن هذه التدخلات، مؤكداً دعمهم للجهود الدولية ممثلة في المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية قائد القوات المشتركة.