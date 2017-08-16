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السبهان يزور منفذ عرعر ويغرد: عراق الأخوة والمحبة

المصدر: الرياض – العربية نت
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نشر #وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في #السعودية ثامر #السبهان في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر صورة له برفقة #مبعوث_الرئيس_الأميركي_لمكافحة_داعش بيرت ماكغورك، ومسؤولين عراقيين بمنفذ جديدة عرعر الذي يربط السعودية مع العراق برياً.

وغرد السبهان: "من عراق الأخوة والمحبة منفذ عرعر العراقي".

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#وزير, #السعودية, #السبهان, #تويتر, #مبعوث الرئيس الأميركي لمكافحة داعش

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