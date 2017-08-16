فيديو مرعب.. هكذا اشتعلت النار في 3 مبان تاريخية بجدة

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة حريقا هائلا شب في المنطقة التاريخية وقد هرعت آليات الإطفاء لتطويق الحريق الذي ألحق أضرارا بعدد من المباني حتى الآن.

وكافحت أكثر من عشر فرق إطفاء وإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة حريقًا، اندلع بوسط المحافظة بمنطقة البلد.

ووفقًا للناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، فإن محاولة السيطرة على الحريق جارية. وقد جاء الحريق على ثلاثة مبانٍ، ويعمل الدفاع المدني على إخلاء المنطقة المحيطة بمنطقة الحريق احترازيًّا لسلامة السكان.

كما أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة قبل قليل عن توجيه خمس فرق طبية لمنطقة اندلاع الحريق بالمنطقة التاريخية.

وقال الناطق باسم صحة جدة "عبدالله الغامدي": إن صحة جدة، ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات، تلقت بلاغًا من غرفة العمليات الموحدة "911" عن حدوث حريق في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق طبية بكامل أطقمها لمكان الحادث، ورفع درجة التأهب بالمستشفيات القريبة من الحدث وإعلان بلاغ طبي أصفر في داخلها.

وأشار: تمت مباشرة الحدث بالموقع من قبل إدارة الطوارئ والأزمات وبعدد 5 فرق طبية، بإشراف ومتابعة من قبل مدير صحة جدة "الدكتور مشعل السيالي" للحادث.

وكشف رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، أن الحريق اندلع في 3 مبانٍ في جدة التاريخية هي "بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال"وأشار إلى أن هناك احتمالا لانهيار بيت القمصاني، وبين أن المنازل كان بها سكانها إلا أنهم غادروها فور نشوب الحريق.