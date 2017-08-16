السعودية.. طيارو "تايفون" يوثقون رحلتهم جواً إلى أميركا

خلال رحلة استمرت 17 ساعة جواً، وثق #مقاتلون من #القوات_الجوية #السعودية رحلتهم عبر مقاتلات #التايفون انطلاقاً من قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وانتهاءً بقاعدة #نيلس في ولاية نيفادا الأميركية.

وذلك ضمن مشاركة القوات الجوية السعودية في التمرين المشترك للعلمين الأخضر والأحمر بالولايات المتحدة، وأظهر الفيديو خلال قيام المقاتلين بالارتفاع نحو 30 ألف قدم عن سطح البحر، وعبروا خلالها قارتي إفريقيا وأوروبا.



ويعد تمرين العلمين #الأخضر و #الأحمر من أعرق وأقوى التمارين الجوية على مستوى العالم وأقدمها، وتشارك فيه القوات السعودية بثمانية طائرات من طراز "تايفون"، وطائرات تزود بالوقود من نوع "إيه 330 إم آر تي تي"، وطائرتي نقل معدات؛ بهدف تعزيز جاهزيتها القتالية من خلال تمرينات عسكرية متقدمة.

