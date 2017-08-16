"العربية" في مناورات جوية بين قوات سعودية وأميركية

للمرة السادسة، تجري #مناورات_جوية سعودية أميركية ضخمة في صحارى ولاية #نيفادا الأميركية. ويبلغ #الفريق_السعودي المشارك في المناورات 70 شخصا، كاميرا "العربية" كانت هناك ووثقت تفاصيل المناورات.

عملهم لا يتحمل التأخير أو وقوع الخطأ، فكل فرد فيهم يعمل بتخصص محدد، فالمقاتلة لا تعمل بدونهم، ولا تنطلق إلا بأمرهم. أكثر من 70 فنيا سعوديا دفعتهم #السعودية إلى أميركا للمشاركة في تمرين العلمين الأحمر والأخضر.

ناصر السبيعي، أحد الفنيين السعوديين الذين قبلتهم #القوات_الجوية_السعودية للانضمام إليها، يملك هو وزملاؤه خبرة عالية قد لا يملكها إلا القليل من الفنيين في القوات المشاركة الأخرى.

ويقول السبيعي: الفنيون السعوديون الذين يشاركون في التمرين ويعملون على منظومة #التايفون، قدموا ليس للاستفادة فقط، بل إفادة من هم في تخصصهم من الدول الأجنبية المشاركة في التمرين.

#السعودية أعدت معاهد عسكرية لها، وأصبحت تدرب وتوظف شبابها حتى امتلكوا خبرة عالية، بعد أن كانت تستعين بخبرات خارجية تُشغل مقاتلاتها وتطور ذخائرها.