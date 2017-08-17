بعد قرار الملك سلمان..دخول 120 حاجا قطريا للسعودية براً

دخل اليوم الخميس ما يقارب 120 حاجاً قطرياً عبر المنفذ البري، وذلك ضمن ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين.

ووجه الملك سلمان بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون #التصاريح_الإلكترونية. وجاء توجيه العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبد العزيز بعد وساطة، كما أمر باستضافة حجاج قطر الراغبين بأداء الفريضة بكل سهولة ويسر.

ووجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في #الدمام، ومطار الأحساء الدولي.

كما أمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار #الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.