السعودية تدين حادث الدهس في برشلونة

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حادث الدهس الذي استهدف تجمعاً لعشرات الأشخاص بوسط مدينة برشلونة الإسبانية.

وأعلن مصدر رسمي في حكومة كاتالونيا، أن 13 شخصاً قتلوا، وأصيب 50 آخرون في عملية دهس شاحنة صغيرة حشداً في شارع يشهد كثافة سياحية كبرى في برشلونة، الخميس.

وأعلنت شرطة كاتالونيا الإقليمية في شمال شرق إسبانيا، اعتقال شخص في أعقاب الدهس، فيما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن مقتل أحد منفذي الهجوم بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة على موقع "تويتر": "أوقفنا رجلاً ونتعامل مع هذه القضية بوصفها اعتداء إرهابياً"، نافية "اختباء أي شخص في حانة في وسط برشلونة"، على ما أفاد مصدر في الشرطة سابقاً.