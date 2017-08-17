تفاصيل القبض على 4 سجناء فروا من سجن تبوك

ألقت شرطة منطقة تبوك، فجر الخميس، القبض على 4 سجناء فروا من سجن تبوك العام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد خالد الغبان، أن الخطة التي وضعتها الشرطة لتعقب السجناء الهاربين أفضت للإطاحة بهم في منطقة صحراوية خارج مدينة تبوك دون وقوع أي إصابات.

وأوضح أنه خلال متابعة السجناء، تعطلت المركبة التي كانوا يستقلونها، وحاولوا الهرب على أرجلهم، إلا أنه تم القبض عليهم في عملية أمنية.

وأضاف: "تم التحفظ على الهاربين وعلى المضبوطات التي وجدت بحوزتهم تمهيداً للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وكانت مديرية السجون أعلنت في 22 تموز/يوليو الماضي عن هروب 4 سجناء، ذكرت مصادر أنهم تمكنوا من قص حديد العنبر المحتجزين فيه، والقفز من سور السجن، مبينة أن اثنين منهم أشقاء، ولديهما قرابة مع أحد السجينين الآخرين.