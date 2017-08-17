صور حجاج قطر وهم ينهون إجراءاتهم داخل منفذ سلوى

شهد #منفذ_سلوى_الحدودي حركة عبور حجاج قطر منذ صباح اليوم الخميس، بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح المنفذ البري للحجاج القادمين من قطر، وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

من جهته، أكد رئيس مركز سلوى فهد العتيبي، أن جميع الإدارات الخدمية والأمنية في سلوى في أهبة الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لاستقبال الحجاج الأشقاء من دولة قطر.

وأوضح المشرف الطبي في منفذ سلوى محمد البخيت لـ"العربية.نت"، أن الحجاج القطريين توافدوا على مركز المراقبة الصحية في منفذ سلوى، حيث يتم تحصين الحجاج وضمان المراقبة الوبائية لكي يحصلوا على الشهادة الصحية، حيث تم تجهيز المنفذ بطاقم صحي متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لإجراء الفحوص، وتطعيم الحجاج، والكشف عن حالتهم الصحية.

وقال مدير الجوازات السعودية في منفذ سلوى، إنه تم إنجاز إجراءات دخول 100 حاج قطري حتى ظهر الخميس، كما تم السماح لمن يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجهه بنقل كافة #الحجاج_القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأحساء الدولي على ضيافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.