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الملك سلمان يأمر بإرسال طائرات لاستضافة حجاج قطر

المصدر: العربية.نت
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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ #دخول_الحجاج_القطريين_إلى_السعودية عبر المنفذ البري لأداء #مناسك_الحج.

أمر #الملك_سلمان جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع #قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.

وقدم الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني وساطته لفتح المعبر البري لدخول #الحجاج_القطريين إلى الأراضي #السعودية.

الشيخ عبدالله بن علي بن جاسم آل ثاني الشيخ عبدالله بن علي بن جاسم آل ثاني

وعلى إثره وجه الملك سلمان بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون #التصاريح_الإلكترونية.

ووجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في #الدمام ومطار الأحساء الدولي.

كما أمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار #الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

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