الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر يتصدر ترند الخليج بتويتر

تصدر هاشتاغ #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر ، ترند موقع التواصل الاجتماعي #تويتر بدول الخليج، حيث احتل المراكز الأولى في كل من #السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولاقى تفاعلاً من #مغردين حول العالم، معبرين من خلال الوسم عن مدى امتنانهم لقرار خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعبر مغردون عن إعجابهم وامتنانهم لقرار خادم الحرمين الشريفين الذي جاء بمثابة صفعة على وجوه دعاة الفتنة.

وقال مغردون إن خادم الحرمين لم يربط بين #أزمة_الخليج مع سلطة قطر، وبين الحج، مدللًا بالأفعال لا الأقوال أن السعودية تفتح ذراعيها لجميع المسلمين بغض النظر عن دولتهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما وجه خادم الحرمين بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأحساء الدولي على ضيافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.