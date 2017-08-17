"النقل العام" تسمح للناقلين البريين بخدمة حجاج قطر

مكنت هيئة النقل العام #السعودية الناقلين البريين من توفير خدمات النقل للحجاج القطريين. وقالت هيئة النقل في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ #تويتر: ‏"إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين، هيئة النقل العام تسمح للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين".

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في قصر السلام بجدة، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني. وأكد الشيخ عبدالله بن علي خلال الاستقبال أن العلاقات بين السعودية ودولة #قطر علاقات أُخوَّة راسخة في جذور التاريخ. وقدَّم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وشكر نائبُ خادم الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالله بن علي على مشاعره الأخوية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين #الشعب_السعودي وشقيقه #الشعب_القطري، وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَّه بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون في أداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما وجَّه بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة الملك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة. كما أمر بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى #مطار_الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والتشديد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية.