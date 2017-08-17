7 رحلات للخطوط السعودية تنقل حجاج قطر من الدوحة إلى جدة

خصصت الخطوط الجوية العربية السعودية 7 رحلات من طراز "بوينغ 777-300" - وهي من الطائرات الحديثة جداً - لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وستكون الرحلات في الفترة من 22-25 آب/أغسطس، فيما ستكون رحلات العودة يوم 5 أيلول/سبتمبر بعد نهاية الحج.

جاء ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح المهندس محمد العتيبي، مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني، أن الخطوط السعودية تستعد لتسيير الرحلات المحددة بعد أن تقدمت بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات القطرية، ولم تحصل على التصاريح حتى الآن.

وأضاف العتيبي أنه بالنسبة للحجاج القطريين الذين يرغبون السفر عن طريق مطاري الدمام أو الأحساء، فسيتم نقلهم على رحلات السعودية المجدولة، أو توفير رحلات خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، مشيراً إلى أن جميع الرحلات المذكورة ستكون على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وجهت جميع مطاراتها بتقديم جميع ما يلزم من مساعدة للحجاج القطريين إنفاذاً للأمر الملكي، وتخصيص الخانات الزمنية اللازمة للخطوط السعودية لتسيير الرحلات القادمة من الدوحة لموسم الحج.