آفة الدوائر الحكومية.. منافقوها؟!

لم أكن أرغب أن أبداً بالكتابة شاهرا سيف النقد،أو بالهجوم على جهة أو فرد، أو حتى اتخاذ القلم منهجا لتهديد الآخرين، وكأن وظيفتنا من على أعمدة الصحف التهديد أو سلوك مبدأ الانتقاد كي نكون حاضرين في المشهد الإعلامي، يحدث هذا لأن الأصل في الكتابة الإمتاع والتثقيف وحتى التلاقي والتكامل والتوجيه، وهذا لا يمنع أن يكون للكاتب عينا ترى، وقلما يساهم في تقويم مجتمعه ومساعدته على الإرتقاء.

ونحن هنا لا نختلف عن الآخرين باستخدام وسيلتنا المتاحة في التوضيح والبحث عن وضع الأمور في نصابها من خلال النقد والبحث عن تعديل المسار لأجل كل ما يخدم بلدنا، لكن تظل مشكلتنا الأكبر أن هناك كثيرين ممن يعتقدون أنهم فوق النقد،أو يتحسسون منه إلى درجة أنهم يتخذونك مخالفا أو مارقا، ويحاولون بشتى الطرق وأد هذا النقد ومحاولة تكذيبه.

هنا عبر جريدتنا (الرياض) أو عبر القنوات التلفزيونية أو حتى ما يذهب الى مواقع التواصل الإجتماعي، كتبنا وتحدثنا عن ما يحتاجه كثير من العمل في بلادنا، ولا بأس ان كان الحديث عن تصريح غير موفق لمسؤول أو عن عمل ضرره أكثر من نفعه.. في جميعها ننشد الخير والرقي لكل ما يخص بلادنا.

قلنا ما نتمنى أن يتم تغييره أو حدوثه دون مجاملة لأحد أو مواربة لآخر.. نتوكل على الله ونظهر ما في قلوبنا.. داعين العلي القدير أن يساعدنا في ذلك.. ومع ذلك يظهر ألم أشد، مصدره يأتي من أولئك الذين يعملون كظل للمسؤولين ملتصقين بهم ، يبررون كل شاردة وواردة.. أولئك الذين لا يتوقفون عن مهاتفتك بعد أي مقال أو تغريدة.. من تلك التي كان هدفك منها الصالح العام، سطرتها بأحاسيس صادقة تجاه بلدك.. وتجاه جهاتها المسؤولة عن خدمة المواطنين والمقيمين.. لكن هيهات هم يريدونك أن تستأذنهم قبل أي مقال، وتأخذ رأيهم قبل أي نقد..

اولئك هم آفة الدوائر الحكومية ورأس البلاء فيها لأنهم يريدون "دمدمة" الأخطاء وتحريم الحديث عنها، يسعون ليجعلوا من الخطأ صوابا ومن المنتقدين أعداء.. أنا عُنيت بكثير منهم وتجاهلت بعضهم، ولا أنكر أن هناك من أرشدك الى الصواب ومن استمعت لهم وتعلمت منهم ممن كانت لديهم رؤية مفيدة توضح الأمر أكثر..

ما نعنيهم تلك البطانة الموتورة التي لا تلوي على مصلحة لنفسها، هدفهم الاستمرار وتزيين القبيح، ولا بأس من تقبيح الجيد القادم من خارج المؤسسة سواء كان نقدا أورأيا مفيدا، أما الإصلاح والعمل على التصحيح فتلك مسألة فيها نظر؟!.. هم مجاملون .. ليس لحد الملل بل الاختناق.. ومزعجون حتى انهم يجبرونك احيانا على تجاهلهم عمدا من فرط تكرار ممل وإعادات مخلة، ودعوات سامجة؟!.

ما اتوقعه وأعتقده أن المسؤولين الكبار في كثير من الدوائر الحكومية من كثرة العمل والمسؤوليات لا يعلمون عما يتبناه مثل هؤلاء المنافحون، ولا نشك أن كثيراً منهم يتطلعون للأفضل ويتمنون الرقي للعمل والسعادة للمواطن.. لكن قد يكون أولئك المجاملون المعنيون بإدارات التواصل والعلاقات، هم أشد عائق لتحقيق المبتغى، فهؤلاء جدير بأن يتخلوا عن المقاعد القريبة من المسؤولين لأنهم هم الوجع.. بل هم من يصنع الصورة الباهتة عن هذا المسؤول وفق إملاءات يبدأون فعلها بقوة وإذا وجدوا ردة الفعل الحقيقية الصادقة من الكاتب لا يلبثوا إلا أن يتحولوا إلى متقافزين هربا وطلبا للنجاة.

النقد وسيلة أولى لإرتقاء العمل بل هو تقويم وإصلاح ومن يعتقد أنه فوق النقد فهو إنسان فارغ أجوف لا قدرة له على الارتقاء وجدير أن نقف جميعنا ضده، لأن العمل الجيد لا ينبغي له أن يستسلم للتطبيل والتهويل، بل عليه أن ينتظر كل ما يساعده على الارتقاء والتقدم.. والمسؤول الذي يرفض النقد أو حتى يتحسس منه لا خير فيه، كما لا خير في الكاتب أو الناقد الذي يرى النواقص ويتغاضى عنها أو يتجاهلها.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"