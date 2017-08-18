أيهزم ضجيج الآلة صريرَ القلم ؟!..

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يخلقُ الكساء, ويغيب الطيف

وتبهت الملامح, وينتفي النداء !..

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على رسلك أيها الصبح

لحظاتك طائفة !..

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ليكثر الرعاع

فللآذان جوف, وللعقول موازين !..

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تضحك الياسمينة البيضاء

من ألوان البشر!..

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يكيلون النصيحة لغيرهم

وتفرغ مضامينهم منها!..

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يتقزَّم الإنسانُ

تحت غصون الشجر!..

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الشعراء الصامتون

أكثر من يتكلم !..

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حين تكون القراطيس صدوراً

تكون الأقلام زنوداً, والمداد أرواحاً !..

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ما تغاضيتَ عن جاهلٍ إلاّ هزمتَه ..

ولا عنيتَ بفاهم ٍإلاّ نصرتَه !..

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ما حفرت في الثرى لتتردَّى

فاصعد بغرسك وتعدَّى !..

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بين لوحة المفاتيح وعين القارئ ومضةُ برقٍ

فمن الذي يشاهد الفضاء؟!

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الاغتراف من البحر

أو الاعتراف بالنهر؟!..

*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"