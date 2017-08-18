أيهزم ضجيج الآلة صريرَ القلم ؟!..
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يخلقُ الكساء, ويغيب الطيف
وتبهت الملامح, وينتفي النداء !..
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على رسلك أيها الصبح
لحظاتك طائفة !..
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ليكثر الرعاع
فللآذان جوف, وللعقول موازين !..
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تضحك الياسمينة البيضاء
من ألوان البشر!..
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يكيلون النصيحة لغيرهم
وتفرغ مضامينهم منها!..
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يتقزَّم الإنسانُ
تحت غصون الشجر!..
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الشعراء الصامتون
أكثر من يتكلم !..
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حين تكون القراطيس صدوراً
تكون الأقلام زنوداً, والمداد أرواحاً !..
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ما تغاضيتَ عن جاهلٍ إلاّ هزمتَه ..
ولا عنيتَ بفاهم ٍإلاّ نصرتَه !..
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ما حفرت في الثرى لتتردَّى
فاصعد بغرسك وتعدَّى !..
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بين لوحة المفاتيح وعين القارئ ومضةُ برقٍ
فمن الذي يشاهد الفضاء؟!
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الاغتراف من البحر
أو الاعتراف بالنهر؟!..
*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"