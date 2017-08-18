إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع الدهس في برشلونة

أعلنت #السفارة_السعودية_في_مدريد إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع حادث الدهس الإرهابي في مدينة #برشلونة، بواسطة سيارات السفارة مع الاستعانة بخدمة الإيصال المجاني التي قدمتها بلدية برشلونة.

ونفت السفارة في بيانها وجود أي سعوديين من بين المصابين جراء الحادث.

وجاء بيان السفارة كما يلي:

"إلحاقاً لبيان السفارة الصادر يوم أمس الخميس، تود السفارة التنويه بأن الفريق المكون من عدد من أعضاء السفارة والمكلف بمباشرة مهمة مساعدة المواطنين السعوديين في موقع #حادث_الدهس_الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة قد استقبل العديد من المكالمات الهاتفية والتواصل مع مراكز الشرطة والمستشفيات، وقام بإجلاء المواطنين العالقين من موقع الحادث إلى منطقة آمنة وبعيدة عن التجمعات والأماكن السياحية، حيث جرى إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع الحادث بواسطة سيارات السفارة مع الاستعانة بخدمة الإيصال المجاني التي قدمتها بلدية برشلونة لمساعدة الحشود الكبيرة من السياح الموجودين في موقع الحادث والمناطق القريبة منه.

كما جرى نقل عدد من المواطنين إلى مساكن بديلة مؤقتة نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى فنادقهم بسبب إغلاق موقع الحادث بالكامل، ومنع دخول الأشخاص إلى الفنادق الموجودة في وسط منطقة "لارامبلا" السياحية، ولم يتبين والحمد لله وجود أي سعوديين من بين المصابين في هذا الحادث الإرهابي.

وستواصل السفارة جهودها للاطمئنان على سلامة المواطنين السعوديين وتوفير الرعاية اللازمة لهم".