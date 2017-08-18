القحطاني: حساب عسير لكل من يوضع اسمه في القائمة السوداء

أكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن الغمة عن الخليج ستنجلي قريباً، بالقول: "ستنجلي الغمة عن الخليج، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا".

وتوعد المستشار بالديوان الملكي بملاحقة وحساب عسير من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "لكل مرتزق يوضع اسمه في القائمة السوداء".

وقال القحطاني على حسابه في "تويتر" إنه سيتم فرز الأسماء الواردة في هاشتاغ #القائمة_السوداء في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واعداً أنه سيتم متابعتهم من الآن، ومطالباً المغردين بإضافة كل اسم يرون وجوب ضمه للقائمة.

وأكد أن السعودية وأشقاءها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "إذا قالوا فعلوا".

واستشهد القحطاني بالآية القرآنية (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وقال: "وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة".

من جانبه، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، قائلاً إن "الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر، ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية".

وأضاف من خلال تغريدات على حسابه في "تويتر": "تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، واستبدلوا الولاء بالريال واعتقدوا أن سجلهم الأسود انطوى"، مضيفاً أن "أزمة قطر عِش دبابير كبير، سلاحه المال والنفوس الضعيفة، والمراجعة الحيّة للارتزاق ضرورية، فثمن شراء الضمائر والأقلام مكلف على الخليج والمنطقة".

ومن جهته، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن "كل إرهابي، وكل داعم للإرهاب، وكل عميل مرتزق مكانه #القائمة_السوداء بئس القائمة وبئس القرار".

وأضاف في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "انتهت الحفلة التنكرية، وسقطت المؤامرة دخل المشاركون والداعمون في #القائمة_السوداء. أوطاننا عزيزة وشعوبنا في أمن و أمان، اللهم لا شماتة".