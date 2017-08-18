دخول 41 حاجاً قطرياً للسعودية عبر منفذ سلوى البري

بلغ عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا #السعودية اليوم، حتى صلاة الجمعة، 41 حاجاً عبر منفذ سلوى البري.

وبهذا أصبح العدد الإجمالي للذين دخلوا أمس واليوم 207 حجاج.

وكانت هيئة النقل العام السعودية مكنت الناقلين البريين من توفير خدمات النقل للحجاج القطريين. وقالت هيئة النقل في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: ‏"إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين، هيئة النقل العام تسمح للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين".

وفي وقت سابق، استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني. وأكد الشيخ عبدالله بن علي خلال الاستقبال أن العلاقات بين السعودية ودولة قطر علاقات أُخوَّة راسخة في جذور التاريخ. وقدَّم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.