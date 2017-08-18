راشد الماجد..49 عاما من دراما حياته المثيرة مع العمالقة

لن تستغرب عندما تقرأ أن "راشد الماجد"، قضى جُلّ عمره (49 عاماً) في الفن وعشق الموسيقى. فالماجد بدأ بالإنشاد وهو بالصف الرابع الابتدائي وما إن وصل للصف السادس حتى وافق والده على أن يطلق موهبته الغنائية ليخرج أمام زملائه بالمدرسة ويغني وصدح صوته أمام معلم الموسيقى الذي أخذ بيده فيما بعد.

صاحب الصوت الدافئ منذ طفولته، يهوى عزف آلة العود حتى تمكن منها منذ أن كان عمره في الرابعة عشرة على يد معلمه في مملكة البحرين، والذي رأى في راشد موهبة لم يشهدها من قبل فكتب له ولحن أول أغنية قدمها راشد فكانت أغنية "حلوة يالبحرينية" أولى خطوات صعوده للمسرح وظهوره بالشاشة ورغم كل تلك المرحلة الطفولية، إلا أن الماجد كان يثق بنفسه حتى ظهر في أول حفل جماهيري له في هذا السن برفقة فنان العرب محمد عبده، ورغم حبه للموسيقى والغناء إلا أنه كان يحب التمثيل حيث شارك في مسلسل برفقة ناصر القصبي، وخالد سامي، والراحل عبدالحسين عبدالرضا. وظهر راشد بعدها ليقدم أغنيته الثانية التي مازال التاريخ يسطرها "لي بنت عم"، ومن ثم أكمل الخامسة عشرة من عمره ليلفت الانتباه وليصعد ويغني "الله كريم"، ويقدم سلسلة من أجمل أغانيه حتى قدم ألبومه الأول عام 1986م.

كبر مع الفن

ترعرع الماجد ليكبر صوته ويزيد نغما وجمالاً، وليقدم سلسلة من أجمل الأغاني والألبومات حتى كون قاعدة جماهيرية في مدة قصيرة وأسس عدداً من الشركات الفنية وكوّن دخلا استثماريا حتى أصبح من أثرياء الفنانين في العالم العربي، وخلال تلك المسيرة الحافلة بالنجاحات، ابتعد السندباد عن الإعلام وفضل الاهتمام بحضوره الفني وتقديم ما يطرب مسامع جمهوره تاركاً الحديث والشائعات لمن يغارون من نجاحاته.

هذا الصوت الذي تشربت طبقاته بفنون الخليج العربي له صوت شجي ولحن "نهّام" يمخر عباب البحر بحثاً عن اللؤلؤ المكنون في أعماقه، راشد لطالما وصفناه بالحالة الفنية الخاصة، استطاع أن يرسم نجاحه بنفسه متكئاً على موهبته بالدرجة الأولى وحسه الفني الرفيع، وبعد ألبومه الأول الذي طرحه في العام (1984) عكف على تجهيز البوم جديد واتضح من خلال اختياراته أن عرابه الأول حامد الحامد كان يريد من الفتى الصغير أن يؤسس صوته على الألوان التراثية للأغنية السعودية وكرر ذلك معه أكثر من مرة، حيث قدم في الألبوم الأول العمل المميز "البارحة يوم الخلايق نياما"، وهي للفنان السعدي الراحل بشير شنان.

بعد نجاحه الملفت، اشتعلت الرغبة داخل الفنان الشاب في مواصلة حصد مزيدٍ من الأضواء، فقرر طرح "3" ألبومات بشكل مفاجئ وسريع أحدهما جلسة على العود والإيقاع وذلك في (1988 – 1989). بعدها عرفه الجمهور ووطد علاقته بعدد من الأسماء المهمة والمعروفة في الأغنية السعودية، مثل الملحن الراحل صالح الشهري؟ وكانت المنافسة في الوسط بأوجها بين النجمين الكبيرين طلال مداح "رحمه الله" ومحمد عبده. في عام 1990م، شهدت المنطقة ظروف حرب الخليج فأخذت الأغنية منحى آخر واتجهت إلى اللون الوطني، فأصدر راشد ألبوماً وطنياً كاملاً من ألحان صالح الشهري تعاون فيه مع الشعراء محمد القرني وسعود سالم وسعد الخريجي ومحمد ريحان.

شهد عام 1992م، نقطة تحول كبيرة في مسيرة راشد الماجد من خلال أغنية "الدنيا حظوظ" التي كتب كلماتها الشاعر أحمد الشرقاوي ولحنها السندباد بنفسه، وأصبحت هذه الأغنية الأكثر تداولاً في البرامج التلفزيونية والإذاعية، وتوالت النجاحات بالنسبة له في هذا العام حيث قدم مجموعة من روائعه التي لا ينساها الجمهور مثل "الله كريم" و"أشكي عليك الحال" و"أبشر من عيوني الثنتين"، وهذه الأغاني ساهمت في حضور راشد الماجد في عدد من مهرجانات الأغنية العربية والخليجية، واستطاع في التسعينات أن يكون أحد الأرقام الصعبة في الأغنية السعودية.

تسعينات الذهب

لا يمكن أن ينسى عشاق السندباد فترة التسعينات كونها الفترة الذهبية في مسيرته الغنائية التي أسس فيها لخط جديد في الأغنية السعودية استطاع أن يمزج بين الألوان الشعبية والإيقاعات الحديثة السريعة القريبة إلى المشاعر، فلا يمكن المرور على سيرة ومسيرة راشد الماجد دون التطرق إلى ألبومات وأغاني: "شرطان الذهب"، "أغلى حبيبة"، "سألنا عنك"، "الله كريم"، "رجاوي"، و"المسافر" التي تعاون فيها مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وكان ذلك عام 1996، ولحنها الدكتور عبدالرب إدريس وطرحت في البوم لا ينسى ضم إضافة إليها أغنيات مثل: "وحشتيني"، و"وينك حبيبي"، والقمرة"، و"أغلى حبيبة"، "وأشقر على اشقر"، و"عاش من شافك".

بعدها تيقن كثير من المتابعين أن نجاحات راشد الماجد لم تكن صدفة لأن لديه حاسة الانتقاء الموسيقي عالية، وكاريزما مختلفة عن النمط السائد، ولم يفق الجمهور من سحر ألبوم "المسافر" حتى فاجأ الوسط بألبوم آخر حمل اسم "شمعة حياتي" وضم روائع جديدة مثل :"ياناسينا" و"ودي أبكي" وقبل الدخول في الألفية الجديدة كانت أغنية "على مين تلعبها" التي طرحها في 1999، هي المتصدرة لسباقات الأغاني في المحطات الفضائية، وميز أواخر التسعينات أن راشد انفتح على كثير من الألوان الغنائية وتعاون مع أسماء جديدة من أهمها الملحن الكويتي مشعل العروج.

نجومية طاغية

لم يدخل راشد الماجد الألفية الجديدة باحثاً عن مكان لاسمه، بل على العكس دخلها نجماً مهماً ذو نجومية طاغية، وشعبية جارفة، ما ميز هذه الفترة على وجه التحديد منذ بدايتها إلى الآن هو انفتاح السندباد على الأغنية الإماراتية شعراء وملحنين، وكثرة طرح راشد لأغاني "السنقل" التي تحمل الطابع التجاري وباتت كثير من أغانيه غير مرضية لجمهوره الذي طالبه بالتوقف عن المجاملات على حساب تاريخه، ولا نبالغ إذا قلنا بأن راشد اليوم بات يطرح كثيرا من الأغاني المنفردة لا يعلم عنها الجمهور في كثير من الأحيان وتمر على الوسط الفني مرور العابرين، كما يطالبه محبوه بالابتعاد أو على أقل تقدير تخفيف التوجه إلى ألحان الإماراتي فايز السعيد كونها والوصف لهم تحمل نفس الطابع وتعاني من التكرار وعدم الابتكار، وليس هذا الحديث بسوء عن فترة الألفية الجديد التي نمضي فيها (16) عاماً اليوم يعني أنها كانت بمجملها سيئة بل كان فيها محطات مضيئة هي السر والمحفز لجمهور راشد على البقاء بجواره ومطالبته بالعودة للماضي الجميل ونستعرض بعضاً من أهم المحطات والتعاونات التي قدمها راشد.

بعد أن قدم أشكالاً متنوعة للموروث السعودي، شهدت الألفية انفتاح راشد على ألوان جديدة مثلما أسلفنا فقد غنى أغنية "العيون" في عام 2003، وحملت الطابع العراقي وأغنية "مشكلني" من ألحان حسين الجسمي وفيها إيقاعات هندية، كما قدم ألبوم عاطفي باسم "الهدايا" عام 2003 كان من أبرز أغنياته "توصي شي" للشاعر مساعد الشمراني الذي حافظ على هوية راشد القديمة.

وفي 2005م، حقق نجاحاً في ألبوم "الحل الصعب" ثم "ألبوم "سلامات" في 2007م، و"نور عيني" في 2009م، وفي الألبوم الأخير تعاون مع الملحن سهم للمرة الأولى وضم الألبومان 32 أغنية، شهدت هذه الفترة انتقال الفنان راشد الماجد من فنان إلى رجل أعمال وبات يتعامل مع الأغنية بحسابات المكسب والخسارة. عام 2006، انتقلت إليه الملكية الكاملة لشركة "فنون الجزيرة" وفي يوليو 2007، افتتح قناة "وناسة" وهي قناة تختص بالأغاني والموسيقى وفي نفس العام أيضاً أسس بالشراكة مع الـ"إم بي سي" شركة "بلاتينيوم ريكوردز".