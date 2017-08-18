مقتطفات الجمعة

نبدأ بأبرز وأجمل أخبار الأسبوع، وهو توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بنقل كل الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم.

خبر جميل نشرته صحيفة مكة يقول: وزارة التعليم تتجه إلى إضافة مقرر دراسي إجباري في جميع التخصصات الجامعية، يهتم بالثقافة المالية ورفع مستواها بين الطلاب والطالبات.

كما أن هناك موظفين في الخطوط السعودية يعتقدون أنهم متفضلون على الراكب بخدمتهم له، ويتعاملون معه بشكل غير لائق، فهناك في المقابل موظفون غاية في التهذيب والتعامل الحسن، إذ لفت نظري موظف في مطار حائل اسمه «ممدوح الجروان»، والله لا أعرفه، لكنه ترك انطباعا رائعا لدي كمسافر. موظف واحد مجتهد قد يقدم لمؤسسته خدمة توازي إعلانات بملايين الريالات.

عنوان بارز يقول: 128 ألف موظف لخدمة قرابة 2 مليون حاج هذا العام.

عنوان مُحبط يقول: اتهام أكاديمي ترقى إلى وكيل جامعة بسرقة بحث نيجيري!

قد يتم قبول عنوان صحفي تقليدي، لكن لا يمكن للمتلقي قبول عنوان يغاير المضمون، أو يقدم ملخصا غير دقيق للمضمون. استوقفني عنوان يقول: «الهيئة العامة للزكاة والدخل تدشن الموقع الإلكتروني الرسمي ورقم مركز الاتصال الموحد». بينما مضمون الخبر يقول: «الهيئة العامة للزكاة والدخل تدشن الموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة». وفرق بين العنوان والمضمون.

من الأرقام اللافتة: تجهيز 1245 مركزا للهلال الأحمر لخدمة الحجاج.

نختم بخبر جميل غير معتاد يقول: إيقاف 9 مكاتب استقدام لمخالفتها ضوابط الاستقدام، وسحب الضمان من 4 مكاتب أخرى لعدم التزامها مع العملاء.

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"