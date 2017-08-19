السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة مساء الاثنين

دعت السعودية "عموم المسلمين" إلى تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، الموافق 29 ذي القعدة.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

لكنها أضافت في البيان أنه "إن لم يُرَ (الهلال) فيُتحرى مساء يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى".

وقالت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".