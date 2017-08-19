الملك سلمان يعزي الملك فيليب في ضحايا هجمات إسبانيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، قدم خلاله العزاء والمواساة في ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا في مدينتي برشلونة وكامبريلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأعرب العاهل السعودي عن أحر التعازي وصادق المواساة لملك إسبانيا ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً بالملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق قدم خلاله العزاء والمواساة في ضحايا الحادثين الإرهابيين.

وكان الدفاع المدني في كاتالونيا قد أعلن، الجمعة، أن ضحايا اعتداءي برشلونة وكامبريلس بلغ عددهم 14 قتيلاً على الأقل و100 جريح، يتحدرون من 34 جنسية حول العالم ولا سيما أوروبا، فضلاً عن آسيا وأميركا اللاتينية.