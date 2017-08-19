بالصور.. قلعة تمنحك فرصة رؤية نجران من ارتفاع 1000 متر

تتربع "قلعة رعوم" الأثرية على قمة جبل رعوم، وتطل على مركز الحضن بمدينة نجران، وتجذب الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث تشهد إقبالاً على مدار العام للاستمتاع بالإطلالة على مدينة نجران ومزارعها وآثارها السياحية من قمة تلك القلعة الأثرية بارتفاع 1000 متر تقريباً.

وقلعة رعوم التاريخية تعتبر معلماً سياحياً بارزاً في المنطقة، فكانت المنطقة تحوي الأخدود والسد كمعلمين بارزين، والآن أصبحت قلعة رعوم معلماً ثالثاً، بعد أن انتهت الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً من أعمال الترميم والصيانة، وبدأت تسير لها الرحلات السياحية وأقامت العام الماضي عدة فعاليات سياحية، منها مسابقة تسلق الجبال وشارك فيها عدد كبير من المتسابقين.

وبنيت القلعة بقطع من الأحجار والطين وسقفت بخشب السدر والأثل والنخل تزينها مثلثات منفصلة عن بعضها بعضا، ويوجد أسفل القلعة خزانات صخرية تم بناؤها بعناية تنحدر إليها مجارٍ تمتلئ بالماء أثناء هطول الأمطار، لتعد من أهم وجهات الزوار والسائحين في نجران وإحدى محطاتهم المهمة.

وبرزت تلك القلعة التاريخية والأثرية المحاطة بسور خارجي كبير مشيد من الحجارة المربعة ومزين من الأعلى بشرفات دفاعـية وبداخله خمس غرف مبنية من الطين والحجارة والجص وسقفها من خشب النخيل والأثل والسدر، وبها درج متعرج، عاكسة بذلك تاريخ المنطقة وحضارتها وفنها المعماري العريق.

يذكر أن الذي بنى قلعة رعوم هو الجيش اليمني، عندما غزا نجران عام 1348هـ، وذلك لاستخدامها كنقطة مراقبة واستكشاف، وتم اختيار هذا الجبل نظراً لوضعه الاستراتيجي وصعوبة الوصول إليه، وظل على ما هو عليه حتى دُحِر الغازي بواسطة الجيش السعودي، بقيادة الملك سعود والملك فيصل، واستعادوا الأجزاء المسلوبة ووقعت على إثر ذلك اتفاقية الطائف بين السعودية واليمن لتنهي السجال بين الطرفين.

وبقيت قلعة رعوم كنقطة مراقبة أمنية لأعمال الدوريات الأمنية حتى عام 1372هـ لتتحول بعدها إلى معلم سياحي وأثري. القلعة المبنية من الحجر والطين تحتوي على غرفتين وخزان مياه منحوت في الصخر، والقلعة مسقوفة بخشب النخيل والسدر والأثل ويؤدي لها طريق واحد فقط على شكل درج.

وأوضح مدير فرع هيئة السياحة والآثار بنجران، صالح آل مريح، أن عمليات الترميم تأتي بهدف المحافظة على كافة المواقع الأثرية والتاريخية بشكل يعزز المكانة الحضارية والتاريخية للمنطقة، وتحويلها إلى مواقع جذب سياحي، بما يسهم في تعزيز البعد الحضاري والتاريخي للمنطقة، ويحقق تطلعات واهتمام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمير منطقة نجران بالمحافظة على المكتسبات السياحية المحلية بما فيها المعالم الأثرية والتراثية وصيانتها وتجهيزها لزوار منطقة نجران.

وبيَّن آل مريح توفر كافة الخدمات التي يحتاجها السائح بجانب القلعة. كما ستتم قريباً بالتعاون مع أمانة منطقة نجران تهيئة منتزه الصفاء الواقع أسفل القلعة لزيادة المسطحات الخضراء حول جبل القلعة وجعله أكثر جذباً لزائري منطقة نجران.

وأضاف أن عمليات الترميم جاءت بهدف المحافظة على المواقع التاريخية، ما سيسهم في تعزيز البعد الحضاري والتاريخي للمنطقة ويحقق تطلعات السائح المحلي. وشملت تلك الأعمال إعادة الأجزاء المتساقطة وإعادة بناء الأسقف المتهاوية وتزيين أسطح القلعة بالأشكال الهندسية والألوان التي تعكس العمارة النجرانية الأصيلة، كما تمت تهيئة الطريق المؤدي إلى القلعة بإعادة ترميم الدرج الحجري بحيث يخدم الزوار الذين يتوافدون على الموقع المتميز بأجوائه العليلة وارتفاعه عن سطح الأرض، ما يساعد الزائر على مشاهدة جميع أرجاء مدينة نجران من هناك والتقاط صور تذكارية لا تنسى.