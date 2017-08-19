تضرر عدد من المنازل والسيارات في نجران بمقذوفات حوثية

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن رجال الدفاع المدني باشروا الجمعة الموافق ٢٦/ ١١ / ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها #عناصر_حوثية من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها تضرر عدد من المنازل والسيارات.

وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت أنظمة الدفاعات الجوية لقوات التحالف المشتركة قد رصدت الساعة الحادية عشرة من مساء السبت 12 آب/أغسطس، عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي من العاصمة #صنعاء باتجاه مدينة نجران، وقد سقط في مديرية كتاف البقع في محافظة #صعدة.