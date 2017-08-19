شاهد كيف تعمل غرفة عمليات القطريين في السعودية

منذ بداية الأزمة مع الدوحة حرصت دول الرباعية على تجنيب الشعب القطري التبعات والآثار الناجمة عنها، ولم تكترث قطر للأضرار التي قد تلحق بشعبها ومع هذا حرص الملك سلمان على تذليل الصعوبات أمامهم بدءاً بتسهيلات دخول الأسر المشتركة بقرابة من الدرجة الأولى بين البلدين وتكفّله برعاية ونقل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة، وآخرها إنشاء غرفة عمليات خاصة لشؤون القطريين بإشراف الشيخ عبدالله آل ثاني.

وعبر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الجمعة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان عن قبولهم لوساطته بخصوص #الحجاج_القطريين.

وأضاف خلال تغريدات له على موقع "تويتر" أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون الحجاج من قطر وتكون تحت إشرافه في ظل قطع العلاقات، ورقمها 00966122367999، وشدد أيضاً على حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم للاتصال وتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم في المملكة.

من ناحية أخرى قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إنه استوضح من محافظ مؤسسة النقد السعودي عن حقيقة إيقاف #صرف_الريال_القطري للمواطنين القطريين، وأكد بدوره عدم صحة هذه الأخبار إطلاقاً.