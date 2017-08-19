عبدالله آل ثاني: غرفة عمليات لشؤون القطريين في السعودية

عبر الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الجمعة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان عن قبولهم لوساطته بخصوص #الحجاج_القطريين.

وأضاف خلال تغريدات له على موقع "تويتر" أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون الحجاج من قطر وتكون تحت إشرافه في ظل قطع العلاقات، ورقمها 00966122367999 ، وشدد أيضاً على حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم للاتصال وتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم في المملكة.

من ناحية أخرى قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إنه استوضح من محافظ مؤسسة النقد السعودي عن حقيقة إيقاف #صرف_الريال_القطري للمواطنين القطريين، وأكد بدوره عدم صحة هذه الأخبار إطلاقاً.

وتوالت تغريدات الشيخ عبدالله آل ثاني مؤكداً على أن لا هدف له من لعب هذا الدور سوى خدمة #شعب_قطر الذي هو أحد أفراده وتقديم كل الدعم له في هذه الأزمة التي وجد القطريون أنفسهم فيها، بسبب ممارسات وسياسات حكومتهم.