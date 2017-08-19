مصري صعد للطائرة بلباس الإحرام.. ولفظ أنفاسه الأخيرة

لفظ حاج مصري أنفاسه الأخيرة، الجمعة، على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية التي ستقله من القاهرة إلى جدة.

وكان الحاج مصطفى السيد حسوبة (62 عاماً)، تأثر بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد صعوده لرحلة الخطوط السعودية رقم 386 المتجهة إلى جدة، وبعدها دخل في غيبوبة وهو بلباس الإحرام، ما دفع قائد الطائرة لاستدعاء طبيب الحجر الصحي.

وقال مدير الحجر الصحي في المطار، إنه بعد الكشف على الراكب، تبين وفاته متأثراً بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث تم إنزال جثمان الراكب وأقلعت الطائرة بعد تأخر لمدة ساعة ونصف الساعة.