ألف تأشيرة حج لـ "بدون الكويت".. وهكذا يدخلون السعودية

أعلن سفير السعودية لدى الكويت، الدكتور عبدالعزيز #الفايز، أن #السعودية ستصدر 1000 تأشيرة للمقيمين بصورة غير قانونية بدولة #الكويت " #البدون" لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضح الفايز أن السفارة ستعمل على إصدار #تأشيرات مكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

من جهته، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، محمد الجبري، أنه تم الاتفاق على تسيير 5 حملات حج خاصة بالبدون، مع تعهد الحملات بإعادتهم للبلاد بعد انتهاء الحج.

وأضاف، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أن دخولهم للسعودية سيكون عبر الجو فقط، ولن يسمح بدخولهم عبر المنافذ البرية.