شاهد.. انطلاق مهرجان البالونات بالشرقية في السعودية

انطلقت، ضمن فعاليات هيئة الترفيه في #السعودية في #الخبر فعالية "عالم البالونات " وشهدت الصالة الرياضية الخضراء افتتاح فعالية عروض البالونات وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بحضور كبير من العوائل والأطفال.

ويتضمن المهرجان أنشطة منها #عرض_البالونات ومنحوتات البالونات، إلى جانب ورش عمل. ويقدم عروض المهرجان فنانون محترفون بإعادة تشكيل البالونات بطريقة فكاهية من خلال عرض مسرحي.

وتحتوي الفعالية على العديد من العروض الترفيهية تشمل عروض الملاهي وعرض "حكاية الأميرة" وعروض "الفيلة والأسماك" و"الأخطبوط و"التنين" في أجواء موسيقية راقية ومتناغمة مع حركات تلك العروض. ويضم المهرجان أيضاً مجسمات وأشكالا ضخمة من البالونات، يقوم عليه فريق فرنسي متخصص بمشاركة شباب سعوديين.

وبلغ عدد البالونات المستخدمة في هذا المهرجان ٢٠ ألف بالونة، وشارك في العمل عليها ١٨ شخصًا، وبلغ عدد الحضور ١٥٠٠ زائر.

وأوضح المهندس عصام الملا وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع أن مهرجان البالونات تفاعل معه عدد كبير من أطفال #المنطقة_الشرقية وتشجع على السياحة الداخلية وأن مثل هذه الفعاليات تدعم وتقدم لها التسهيلات لإقامتها.