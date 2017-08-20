شاهد صور الملك سلمان في شوارع موسكو

رُفعت في شوارع العاصمة الروسية موسكو، لافتات إعلانية ضخمة تضمنت صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تمهيدا للزيارة المرتقبة للعاهل السعودي إلى روسيا.

وتضمنت مجلة "المشهد الروسي" (russianview)، ملفا ضخما حول المملكة العربية السعودية، شمل جوانب واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، نقلا عن موقع "روسيا اليوم".

وتحدثت المجلة عن طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، وسلطت الضوء على زيارات ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان، إلى روسيا خلال الفترة الماضية ولقائه بالرئيس #فلاديمير_بوتين.

وتطرقت المجلة التي تصدر منذ عامين تقريبا، أيضا إلى العلاقات الاقتصادية بين #روسيا و #المملكة، بما في ذلك اتفاقيات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين لإعادة الاستقرار إلى أسواق #النفط.

وسبق للكرملين أن توقع أن يتم قريبا تحديد موعد الزيارة التي ستأتي تلبية لدعوة وجهها له بوتين خلال أول مكالمة هاتفية بينهما بعد تولي العاهل السعودي مقاليد السلطة عام 2014.