عبدالله آل ثاني لحجاج قطر: يؤسفني أن تمنع الدوحة نقلكم

غرد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني على #تويتر، الأحد، تعقيبا على إعلان #الخطوط_السعودية عدم قدرتها على نقل #حجاج_قطر بسبب عدم قيام الدوحة بتقديم التصاريح اللازمة.

وقال في التغريدة الأولى: "إخواني وأبنائي، يؤسفني منع نقلكم عبر #الطائرات_السعودية من الدوحة لأداء #الحج، وآمل من الإخوة في #قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين".

إخواني وأبنائي:

يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 20, 2017

وأضاف في التغريدة الثانية: "بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحة بالدخول للمملكة برا والطيران من #الدمام و #الأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير".

بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحةبالدخول للمملكة برا والطيران من الدمام والأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 20, 2017

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية #السعودية، المهندس صالح #الجاسر، أنه تعذّرت على #الخطوط_السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من #مطار_حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح #السلطات_القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب #التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل #الحجاج_القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.