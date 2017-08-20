عبدالله آل ثاني لحجاج قطر: يؤسفني أن تمنع الدوحة نقلكم

غرد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني على #تويتر، الأحد، تعقيبا على إعلان #الخطوط_السعودية عدم قدرتها على نقل #حجاج_قطر بسبب عدم قيام الدوحة بتقديم التصاريح اللازمة.
وقال في التغريدة الأولى: "إخواني وأبنائي، يؤسفني منع نقلكم عبر #الطائرات_السعودية من الدوحة لأداء #الحج، وآمل من الإخوة في #قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين".
إخواني وأبنائي:— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 20, 2017
يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين.
وأضاف في التغريدة الثانية: "بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحة بالدخول للمملكة برا والطيران من #الدمام و #الأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير".
بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحةبالدخول للمملكة برا والطيران من الدمام والأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) August 20, 2017
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية #السعودية، المهندس صالح #الجاسر، أنه تعذّرت على #الخطوط_السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من #مطار_حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح #السلطات_القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.
وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب #التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل #الحجاج_القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.