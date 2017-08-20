"صاعقة" تقتل سعودية أرادت تناول الطعام بطرابزون التركية

لقيت سيدة #سعودية مصرعها في مدينة #طرابزون شمال #تركيا، إثر #تعرضها_لصاعقة_رعدية أثناء تناولها الطعام في #متنزهات_السلطان_مراد ، فيما أصيب 3 أفراد من أسرتها بجروح متفاوتة.

وأوضح عبدالعزيز السويد زوج المواطنة، أن أفراد أسرته كانوا مع خالهم في مرتفعات السلطان مراد بطربزون الخميس الماضي، وخلال تناولهم الغذاء ضربت #صاعقة الموقع، وتسببت في وفاة زوجته، وتعرضت ابنتاه لشرار الصاعقة، فيما أصيب خالهما بحروق.

وقال إن زوجته فارقت الحياة في المستشفى بعد تأخر إسعافها، بسبب تأخر عربة الإسعاف لحاجز اللغة وعدم قدرتهم على التواصل مع المسعفين بشكل جيد، وكذلك بعد المستشفى عن موقع الحادث، مبينا أن ابنتيه وصلتا أمس السبت إلى #القصيم ، وسيصل #جثمان زوجته غدا برفقة ابنه، بحسب عكاظ.