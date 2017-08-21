إنقاذ حياة حاج إيراني تعرض لذبحة قلبية خلال الطواف

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في #مكة_المكرمة في إنقاذ حياة #حاج_إيراني في الثمانين من عمره بعد تعرضه لذبحة قلبية أثناء #الطواف بالمسجد الحرام.

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوص الأولية بينت إصابة المسن الإيراني بأزمة قلبية حادة، جرى على إثرها نقله خلال الساعات الأولى من وصوله إلى #غرفة_عمليات #القسطرة_القلبية، وأجريت له عملية لفتح انسداد الشريان الأيسر النازل الأمامي، وبالفعل أجريت العملية مع وضع دعامة للشريان، ونقل بعدها إلى #العناية_المركزة.

وأشار #الفريق_الطبي إلى أن حالة المريض تحسنت، وخرج من المستشفى، الأحد.

من جانبه، أعرب الحاج الإيراني عن شكره للطاقم الطبي على إنقاذ حياته وعلى المعاملة التي تلقاها خلال فترة إقامته بالمستشفى، مشيداً بالجهود التي تبذلها #السعودية لخدمة الحجاج.