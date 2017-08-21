السعودية.. هذا أول أيام عيد الأضحى المبارك

تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ، في عدة مناطق بالسعودية.

وكانت لجان الترائي قد خرجت لتحري رؤية الهلال، استجابة لدعوة المحكمة العليا التي دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1438هـ، مساء الاثنين، وقالت إنه "لم يُرَ فيُتحرّى مساء يوم غد الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة، حسب تقويم مكة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "إشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا من ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1438هـ؛ ولأنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ - حسب تقويم أم القرى - فستعقد المحكمة جلسة مساء الثلاثاء وستصدر قراراً بما يثبت لديها".

وعلى هذا يكون الجمعة، أول أيام شهر أيلول/سبتمبر، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.