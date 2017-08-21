السعودية: دخول 442 حاجا قطريا عبر منفذ سلوى الحدودي

بلغ عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا منفذ سلوى الحدودي بحسب ما أوردت القناة الإخبارية السعودية اليوم الاثنين 442 حاجاً.

وقال مدير عام جوازات #منفذ_سلوى#العقيد_حسن_الدوسري : "نتوقع مع اقتراب موسم #الحج ازدياد الأعداد من #الحجاج_القطريين ، مؤكداً على "الجهوزية التامة على مدار الساعة لخدمة الأشقاء".

وأضاف إن المنفذ يواصل تسجيل دخول المواطنين #القطريين إلى #السعودية بوتيرة متسارعة، وذلك ضمن برنامج ضيوف #خادم_الحرمين_الشريفين، موضحاً أن آخر الإحصائيات سجلت دخول أكثر من 300 حاج قطري براً حتى الساعة.

هذا وقالت الشرق الأوسط إن وتيرة توافد #الحجاج_القطريين تسارعت أمس الأحد إلى منفذ سلوى البري الذي يربط #قطر بالسعودية قاصدين #مكة المكرمة، وذلك بعد عدم تجاوب السلطات القطرية مع طلب قدمته #الخطوط_الجوية_العربية_السعودية منذ أيام لنقل الحجاج القطريين جواً من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، تمهيداً لوصولهم إلى #المشاعر_المقدسة .

وتوقع الدوسري تسارع وتيرة دخول القطريين براً مع نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن إجراءات تسجيل دخول القطريين سلسة ومرنة.

يذكر أن عثمان الغامدي مدير عام جمرك منفذ سلوى - المنفذ البري الحدودي الذي يربط السعودية بقطر - ذكر أول من أمس، أنه تم توفير سكن للحجاج القطريين الذين يعبرون المنفذ، تمهيداً لوصولهم إلى المشاعر المقدسة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، مشيراً إلى أن رعاية الحجاج القطريين منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية، وحتى عودتهم بعد أداء مناسك الحج، على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تتم كل إجراءات الحجاج القطريين بالتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية.