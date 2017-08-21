فيديو.. قصة "الحجاج الدرّاجون" ووصولهم المدينة المنورة

شهدت #المدينة_المنورة استقبالاً حافلاً بحجاج #لندن القادمين على #دراجاتهم_الهوائية بعد قطعهم مسافة 3 آلاف كيلومتر، حيث كان في مقدمة مستقبليهم، إضافة للجهات المجتمعية، ممثلون عن جهات رسمية من بينها إمارة منطقة المدينة المنوّرة، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للرياضة، وهو ما أكد اهتمام الحكومة السعودية بكل قطاعاتها بخدمة ضيوف الرحمن.

وبدأت القصة في 14 يوليو/تموز الماضي، عندما انطلق 8 بريطانيين من لندن باتجاه السعودية، بنية الحج على دراجاتهم الهوائية، ليطلق عليهم لاحقا فريق "الحجاج الدرّاجون".

كان الهدف من هذه الخطوة هو نقل صورة حسنة عن الدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح، وذلك في الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم، وهي: فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، والنمسا، وألمانيا، واليونان، ومصر.

وواجه الحجاج في رحلتهم التي استغرقت 42 يوماً، تضاريس متنوعة ومناخاتٍ متباينة، فمن سهول إيطاليا انتقلوا عبر دراجاتهم إلى جبال الألب في #سويسرا، ومن مناخ #اليونان البارد انتقلوا إلى صحراء #مصر الحارة.

وشبه وحيد داون، قائد الفريق، الرحلة بقوافل الحج إلى مكة قديماً، حيث كان الأجداد يمكثون شهوراً وأياماً في رحلتهم الروحية للحج.

وبعد أسابيع من السفر بمعدل 150 كم يومياً، وصل الحجاج إلى مصر ومن ثم انتقلوا عبر الباخرة إلى #جدة، ومنها أكملوا سيرهم بالدراجات إلى #المدينة، حيث كانت في استقبالهم على حدود المدينة فرق شبابية من درّاجي السعودية وطيبة الذين ساهموا في تسهيل تنقلهم ودخولهم إلى وسط المدينة، بحسب ما أوضح محمد السراني، قائد ومؤسس مجموعة دراج طيبة.

وقال محمد السراني لـ"العربية.نت" إن أهازيج المدينة وأناشيدها كانت في استقبالهم، حيث اختلطت دموع فرحهم بوصولهم للمشاعر المقدسة، بدموع تأثرهم بالاستقبال الرائع الذي كان معداً لهم.

وأضاف: "شرع المستقبلون في معانقتنا واحداً واحداً، وتهنئتنا بهذا الإنجاز، فيما أشرفت دوريات المرور على إكمال مسيرتنا حتى وصولنا للمسجد النبوي الشريف، والصلاة فيه شكراً لله على وصولهم للمشاعر المقدسة".