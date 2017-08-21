مفتي السعودية للدوحة: منع انتقال الحجاج جواً أمر خطير

انتقد مفتي عام #السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بشدة، سلبية السلطات القطرية في التعاطي مع ملف نقل حجاجها الراغبين في أداء شعيرة #الحج للمشاعر المقدسة عبر الجو.

ووصف آل الشيخ منع سلطات الدوحة لانتقال حجاجها إلى الأراضي السعودية عن طريق الجو بأنه "تصرف خاطئ وأمر خطير"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين.

وقال في سياق تعليقه حول ذلك: "منع الحجاج من القدوم للمشاعر المقدسة بلا سبب شرعي يستوجب ذلك هو تصرف خاطئ وأمر خطير وغير جائز".

وتأتي تلك التعليقات من مفتي عام البلاد، بعد ساعات قليلة من إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية بأنه تعذر عليها جدولة الرحلات المخصصة لنقل #الحجاج_القطريين من #مطار_حمد الدولي في #الدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

ومنذ بدء مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، هجرت شركات الطيران الوطنية في كل من السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر الأجواء القطرية، فيما حُظر على الخطوط القطرية والشركات المسجلة فيها من التحليق فوق أجواء تلك الدول، بينما تم فتح 9 مسارات طوارئ في حدود أعالي البحار التي تشترك فيها الدوحة.

وجاءت خطوة #الرياض التي أعلنت من خلالها استعدادها لإرسال 7 طائرات تتبع لطيران ناقلها الوطني لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى جدة، استجابة من قبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز للوساطة التي قادها الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني خلال لقائه بنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في #جدة الأسبوع الماضي.