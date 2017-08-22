القبض على مغتصب الطفلة الباكستانية بالطائف

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة #مكة المكرمة أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ تبلغ مركز السلامة بشرطة محافظة #الطائف عن اختفاء طفلة مقيمة من جنسية باكستانية تبلغ من العمر 7 سنوات لفترة قاربت الساعة ثم وجدت لاحقاً ملقاة بالقرب من منزل ذويها، وقد تعرضت للاعتداء بالاغتصاب من قبل مجهول وكانت غائبة عن الوعي، وتم نقلها للمستشفى، كما لم تدل بأي معلومات نظراً لسوء حالتها النفسية والصحية.

وقال الناطق إنه تم انتقال رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع، واستكملت إجراءات الاستدلال.

وأضاف أنه "نظراً لبشاعة الجرم وعدم توفر أي معلومات عن الجاني باشر فريق بحث ميداني على درجة عالية من التأهيل التحري عن الجاني لسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة، وتم التوصل إلى المتهم بتلك الحادثة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي وضبطه، حيث اتضح أنه مقيم من جنسية إفريقية في العقد الثاني من العمر ومن أرباب السوابق. وعند سماع أقواله أفاد بأنه من قام بالاعتداء على تلك الطفلة، فتم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص".