صور.. طالب سعودي "يولّد" كهرباء من رحم الصحراء

في منطقة حدودية سعودية، عمل الشاب الطالب علي آل محامض، على تركيب ألواح امتصاص للطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء، كي تستفيد منها راحلته وسط الصحراء القاحلة جنوب السعودية، فأصبحت خيمته تعتمد بالكامل على الطاقة البديلة التي صنعها بخبرته البسيطة.



وأوضح آل محامض لـ"العربية.نت" أن تكلفة أجهزة تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء لا تتجاوز 6 آلاف ريال، حيث إنها تغني عن المولد والبنزين مع تواجد راحلته بعيداً عن المناطق السكنية المغطاة بالكهرباء، حينها لم يتوقف الشاب علي والتحق ببرنامج "أتألق" ضمن مبادرة "إثراء"، التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالتعاون مع وزارة التعليم، وتستهدف طلاب المدارس في المناطق الواقعة على الحد الجنوبي، وحمل على عاتقه نقل تجربته بعد إتقانها مع المدربين المختصين ليستفيد منها 3 آلاف شخص.

وأضاف: "استخدمت أسلاكا وألواحا تمتص ضوء الشمس ومحولات للطاقة بالإضافة إلى بطاريات تساعد في حفظ الطاقة الكهربائية وتشغيلها لمدة يوم كامل".

يذكر أن برنامج "أتألق" الذي استمر أربعة أسابيع نمى المهارات الشخصية لدى الطلاب والطالبات من خلال تطبيق الأساليب العلمية، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم في تحقيق التأمل العلمي واكتشاف ما وراء المعرفة.